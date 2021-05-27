Приглашение Давы на проект «Дом-2» сочли местью Бузовой

Стала известна истинная причина приглашения рэпера Давы в качестве ведущего на проект «Дом-2». Осведомленные источники рассказали, что руководство телестройки сделало это назло Ольге Бузовой, которая отказалась вести шоу после его перезапуска.

Зрители «Дома-2» восприняли в штыки информацию о том, что Дава станет вести проект. Владу Кадони даже пришлось публично заступаться за новоиспеченного коллегу. Он предложил сначала просмотреть, как Давид Манукян ведет программу, а только потом делать выводы. Кадони считает, что блогера нужно оценивать не как интернет-персонажа.

В то же время распространяются слухи, что руководство «Дома-2» намеренно пригласило Даву на посту ведущего. Они просто хотели отомстить Ольге Бузовой, которая отказалась от съемок на телеканале «Ю», посчитав ТНТ более привлекательной для себя площадкой.

Известно, что Давид Манукян получил на «Доме-2» комфортные условия сотрудничества и солидную заработную плату. Сам же он уже успел заявить, что должность ведущего является для него новым вызовом. Артист планирует по максимуму проявить себя на данном посту. Согласно слухам, Ольга Бузова отреагировала на данные кадровые перестановки очень болезненно.

Источник: sobesednik.ru