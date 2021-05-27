 

Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных на границе между странами

27.05.2021, 14:08, Новости дня
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В Баку утверждают, что “обезвредили и взяли в плен” разведчиков, которые пытались заминировать дорогу.

“Разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку прорваться на нашу территорию… Военнослужащие противника пытались заминировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе”, – говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Также в ведомстве заявили, что утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники Армении, в том числе танков.

Ереван утверждает, что армянские солдаты находились на своей территории, в охраняемой зоне воинской части.

“При выполнении инженерных работ шесть военнослужащих Армении были окружены и взяты в плен вооруженными силами Азербайджана. Принимаются необходимые меры по возвращению взятых в плен военнослужащих”, – сказано в сообщении минобороны Армении.

Азербайджанское издание Oxu.az опубликовало фотографии пленных – их уложили лицом вниз, связав руки и замотав головы.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

В 2020 году между Арменией и Азербайджаном вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха.

В сентябре 2020 года министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

После подписания мирного договора на приграничных территориях периодически вспыхивают конфликты, в том числе в ходе демаркации границ, пишет “Радио Свобода”.

Так, 25 мая произошла перестрелка на границе, в результате которой погиб один армянский военнослужащий. В Армении заявляли, что огонь открыли вооруженные силы Азербайджана. Баку причиной случившегося назвал “несчастный случай”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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