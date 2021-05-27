Беби-боксы покупались непрозрачно под видом международной технической помощи – Счетная палата Украины

Материальный ущерб был причинен вследствие излишне уплаченных бюджетных средств, неправомерно направленных на оплату услуг международного посредника. Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств госбюджета на оказание единовременной натуральной помощи в виде “пакета малыша”.

В Счетной палате отметили, что в течение 2018-2020 годов имели реализовываться два проекты международной технической помощи, в рамках которых должны закупить “пакеты малыша”. В 2018-2019 годах Украина финансировала эти проекты за счет средств государственного бюджета.

“В течение этого периода из государственного бюджета на приобретение беби-боксов и выплату денежной компенсации выделили 2,5 млрд грн. За эти средства приобретены 587 тыс. “пакетов малыша” и выплачена денежная компенсация их стоимости для более 83 тыс. детей. Потребность в пакетах малыша и выплата денежной компенсации их стоимости обеспечены на 94%. При этом аудиторы установили, что 84% средств (2,1 млрд грн) были использованы при отсутствии прозрачной системы закупок и неконкурентным способом”, – подчеркнули в сообщении.

Из-за отсутствия закона, который бы регулировал вопросы привлечения международной технической помощи, а также в результате действий и бездействия должностных лиц государство не получило в 2018-2020 годах на закупку бебби-боксов средств и никаких услуг на безвозмездной основе в качестве международной технической помощи.

Аудит установил, что органы соцзащиты облгосадминистраций, кроме Донецкой, которая официально отказалась от участия в проектах, и КГГА в течение 2018-2019 годов дополнительно неправомерно потратили на оплату услуг по управлению проектам международной технической помощи на закупку беби-боксов более 83 млн грн за счет средств субвенции из госбюджета, а Минсоцполитики в 2020 году – более 45 млн грн из госбюджета.

Контекст:

Беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали выдавать в сентябре 2018 года. В них входили подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными.

В июле 2020 года правительство отменило беки-боксы и приняло решение выплачивать родителям новорожденных по 5 тыс. грн вместо “пакета малыша”.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить беби-боксы. В фонде рассказали, что два года собирали отзывы родителей о программе. “Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали “пакет” денежной выплате, то теперь восемь из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде”, – отметили в фонде.

В сентябре Рада приняла закон, которым вернула беби-боксы, Зеленский подписал его 21 октября.

В Министерстве социальной политики сообщили изданию “ГОРДОН”, что с сентября 2018 года по август 2020-го “пакет малыша” получили более 500 тыс. детей, или 94% от общего количества новорожденных.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля 2021 года подписал закон №1359-ІХ о внесении изменений в закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно получения беби-боксов при рождении ребенка. В Офисе президента заявили, что изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования “пакета малыша” на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.

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