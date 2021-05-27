Кравчук назвал две страны, где можно провести переговоры ТКГ по Донбассу

Он отметил, что переговоры должны быть обязательно перенесены из Минска (Беларусь).

“Перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращения конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть – Финляндия”, – сказал Кравчук.

По его словам, если у России есть предложения, их также надо обсудить – “это должно быть общее решение, а не решение одной Украины”.

Кравчук добавил, что прежде всего нужно услышать позицию спецпредставителя главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ТКГ Хайди Грау, поскольку ОБСЕ модерирует заседания.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН на 10 февраля 2021 года, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ сейчас проходят в формате видеосвязи.

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