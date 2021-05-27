 

“Еще месяца три, и станет совсем весело. Держитесь”. Беременная Осадчая показала, как выглядит на работе

27.05.2021, 14:08, Новости дня
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“В любой ситуации работай. Наверное, сейчас самый горячее съемочное время за последние полгода. Все самое интересное покажем в “Светской жизни”, – написала она.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Еще месяца три, и станет совсем весело. Держитесь, все будет ок”, – отметила lorabora616.

Контекст:

Катя Осадчая ведет программу “Светская жизнь” на “1+1” и “Голос країни” – вместе с мужем Юрием Грбуновым. 18 апреля в эфире этого проекта Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от Горбунова Иван родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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