Барабанщик Бибера и два бесплатных концерта. Тина Кароль стала хедлайнером Atlas Weekend

Певица будет выступать на фестивале 5 и 6 июля. “Эти дни бесплатные для посетителей фестиваля, потому концерт поп-дивы увидит каждый желающий. Сольная программа Тины Кароль на Atlas Weekend будет пропитана свежим дыханием электронной музыки из нового альбома “Красиво”. В концерте прозвучат новые песни и знаменитые хиты в новых аранжировках. Специально для фестиваля певица готовит ciber show”, – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/tina.karol/videos/956881701804880/

Ожидается, что вместе с певицей на одной сцене выступит барабанщик Джастина Бибера Девон Тейлор.

Фото: stixxtaylor / Instagram

Контекст:

Atlas Weekend – украинский музыкальный фестиваль, который был основан в 2015 году. Ежегодное мероприятие проходит в начале июля на ВДНХ.

Ожидалось, что на фестивале в 2021 году выступят группы Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J и рэпер Asap Rocky, но в апреле организаторы заявили, что мероприятие пройдет без западных артистов из-за пандемии коронавируса.

Организаторы также анонсировали выступления украинских групп “Антитіла”, Onuka, The Hardkiss и других. 24 мая стало известно, что на 8 июля запланировано выступление российского певца Валерия Меладзе.

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