 

Барабанщик Бибера и два бесплатных концерта. Тина Кароль стала хедлайнером Atlas Weekend

27.05.2021, 14:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица будет выступать на фестивале 5 и 6 июля. “Эти дни бесплатные для посетителей фестиваля, потому концерт поп-дивы увидит каждый желающий. Сольная программа Тины Кароль на Atlas Weekend будет пропитана свежим дыханием электронной музыки из нового альбома “Красиво”. В концерте прозвучат новые песни и знаменитые хиты в новых аранжировках. Специально для фестиваля певица готовит ciber show”, – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/tina.karol/videos/956881701804880/

Ожидается, что вместе с певицей на одной сцене выступит барабанщик Джастина Бибера Девон Тейлор.
Фото: stixxtaylor / Instagram
Контекст:

Atlas Weekend – украинский музыкальный фестиваль, который был основан в 2015 году. Ежегодное мероприятие проходит в начале июля на ВДНХ.

Ожидалось, что на фестивале в 2021 году выступят группы Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J и рэпер Asap Rocky, но в апреле организаторы заявили, что мероприятие пройдет без западных артистов из-за пандемии коронавируса.

Организаторы также анонсировали выступления украинских групп “Антитіла”, Onuka, The Hardkiss и других. 24 мая стало известно, что на 8 июля запланировано выступление российского певца Валерия Меладзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / В РФ стартуют продажи фитнес-браслета Huawei Band 6

16.01 / Друзья журналистки портала «Рязань.Лайф» рассказали о мотивах ее убийства

31.07 / Немецкие политики призывают засудить США за санкционный саботаж «Северного потока — 2»

02.05 / Трое из шести пропавших в Баренцевом море рыбаков погибли

28.01 / В ДНР и ЛНР запросили программу помощи для всех русскоязычных на Украине

28.04 / Добровольцы «МолодежкиОНФ» помогут пострадавшим от пожара жителям Воронежской области

13.05 / Запуск телескопа НАСА отложили из-за аномалий в европейской ракете

26.07 / Консульство США в китайском Чэнду готовится к закрытию

25.10 / В Баку сообщили об уничтожении техники и огневых точек ВС Армении

01.12 / Солнечная система потеряет большинство планет уже через 100 млрд лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика