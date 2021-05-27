Мнение: «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

( Эта большая обзорная статья полностью опубликована в Теме «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» Форума Клуба Умных Игр в 2 постах: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=277 https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=278

В Живом Журнале данная статья опубликована в ПЯТИ ЧАСТЯХ. )

Эту статью опубликовал только после заявления Д.А. Медведева о том, что «Медведев допустил введение обязательной вакцинации в интересах страны»

В этой статье некоторые из накопленные за многие месяцы материалов:

– по несоответствию статистики коронавируса с реальными данными;

– и по несоответствию официальных заявлений по вакцинации с реалиями

Цитата из постскриптума к данной статье:

«Понял, что о добровольности скоро могут забыть, под напором лабирования интересов фармацевтических компаний и пенсионных фондов, под напором бывшего Президента России и бывшего Премьер Министра России Дмитрия Анатольевича Медведева.

К сожалению, ощущение, если обязательная вакцинация будет инициирована Медведевым, то за основу возьмут Израильский вариант принудительной вакцинации старших групп населения (по сути убивания стариков). Много Пенсионных Фондов Медведеву будут благодарны.

Поэтому все-таки публикую данную Статью, чтобы в случае принудительной вакцинации люди знали, к чему их принуждают.»

******** ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ********

Здравствуйте

Данная статья является продолжением статей «ПОДЛОЕ ДЕЛО ГОТОВИТ ВОЗ (Касается всех, кто любит Братьев Наших Меньших)» https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=268 и «О Клятве Гиппократа через Призму Бизнеса» https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=272

(В этих статьях в том числе описан случай, как в Дании умертвили всю популяцию норок, а они оказались ни в чем не виноваты.)

https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkDq31LgkdO9r4Z0myAhrqJqaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic

Увы, всеобщая вакцинация, которая может быть принудительно введена для людей, может оказаться таким же подлым делом, что и готовящаяся обязательная вакцинация животных от коронавируса.

(О которой подробно написано в статье «ПОДЛОЕ ДЕЛО ГОТОВИТ ВОЗ (Касается всех, кто любит Братьев Наших Меньших)» https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=268 )

1. Карен Шахназаров несколько дней назад рассуждал по ТВ на одной из Центральных программ о том, как используется коронавирус в политике, как мир сошел с ума и напоминает «Палату №6».

Карен Шахназаров – из тех немногих людей с экрана телевизора, чьему мнению доверяю. Один из немногих умных людей, кто не зарабатывает на жизнь появлением на телеэкране и не связан узами партийного, фармакологического или чиновничьего братства.

К слову, удивляюсь, как ему удается оставаться на виду. Случаи полного запрета программ Никиты Михалкова и увольнения Андрея Малахова с Первого канала (после программы о фармакологии) известны, наверное, всем. Скорее всего феномен Карена Шахназарова в том, что во главу угла он ставит идею Великого Будущего и Великого Предназначения России (а не просто обнажение некоторых противоречий и проблем), и в том тонком интеллигентном подходе, когда ему удается не переходить на конкретные личности.

Все СМИ вынуждены плясать под дудку тех, кто кует деньги и под дудку государственных систем. Тем более что сращивание по Марксу на высшем уровне для серьезных проектов, затрагивающих внешнюю политику стран (типа вакцин от коронавируса) неоспоримо присутствует. В том числе и для Российского Государства (российские вакцины от коронавируса могут стать для России возможно не менее выгодным проектом чем «Северный Поток – 2»; при этом вся выгодность от этого проекта вряд ли дойдет до обычного народа)

Нефть падает, рубль падает, все страдают и причина есть: рынки международные виноваты.

Зато когда нефть растет, рубль почему-то не укрепляется обратно и все равно продолжается инфляция и рост цен. Возвращают себе убытки с лихвой все кроме обычного народа. Ну а причину подобрать несложно (в данном случае выбрали проблемы из-за пандемии; хотя, если логично посмотреть, из-за этой причины рубль должен крепнуть, ведь проблемы с коронавирусом в России (рубль) меньше чем в США (доллар) и в Западной Европе (евро)).

Крайний всегда народ.

2. Давно высказываю мнение, что РОССИЙСКИЕ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА ЛУЧШИЕ В МИРЕ.

На настоящий момент это мнение подтверждается и официальными источниками, например в статье «РФПИ сравнил смертность после прививки «Спутником V» и другими вакцинами» видим такие данные:

https://www.rbc.ru/society/23/04/2021/6082d02b9a79471dc241bf11?from=from_main_13

«Как следует из результатов исследования, средняя для стран смертность после введения препаратов составляет (на 1 млн введенных доз вакцины):

Pfizer и BioNTech — 39,4,

Moderna — 20,2,

AstraZeneca — 12,8,

Johnson & Johnson — 7,5,

«Спутник V» — 2.

Но тем не менее СУЩЕСТВУЕТ ЛОЖКА ДЕГТЯ.

Ложка дегтя – это плохо скрытая рекламная ложь (даже по поводу Российских вакцин).

Ложка дегтя – это понимание того, что заявления многих официальных лиц про вакцины (даже Российские) в первую очередь создают для своего Государства рекламную компанию и информационную поддержку СМИ на международной арене распределения рынков сбыта. Что уж говорить о других Государствах.

3. Пример: Заявления во всех СМИ, что вакцины абсолютно безопасны и не вызывают никаких побочных реакций впоследствии.

Странно. Очень странно.

Никакие вакцины не проверены на:

– побочные эффекты через полгода год и далее

– действие этих вакцин в случая появление новых штаммов коронавируса неизвестно

Они и не могут быть проверены, так как полгода-год и далее еще не прошли, и так как не могло быть экспериментов с еще невозникшими штаммами.

Они и не могут быть проверены, так как воздействие на ДНК может проявляться через годы.

Вы же не будете спорить, что гены, отвечающие за мужское оволосение нижней части лица или женские округлости верхней части тела, начинают проявляется примерно так на 12-ых – 18-ых годах жизни.

Вот, например, независимое авторитетное мнение на эту тему:

https://cont.ws/uploads/pic/2021/5/доктор%20медицинских%20наук%2C%20профессор%20Александр%20Редько.jpg

Не вакцины, а ДИСЦИПЛИНА на настоящий момент единственное реальной лекарство от пандемии, при этом точно без побочных эффектов.

Неоспоримый факт то, что на настоящий момент единственная страна, которая победила коронавирус – это Китай. Китай с его почти полуторамиллиардным населением. И победил Китай пандемию еще до того, как появились какие-либо вакцины, чисто на дисциплине своих жителей.

Вот с кого пример надо брать. Об этом в Статье «Мир, Труд, Май … Сакура … Июнь … Июль» https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=275

С Уважением.

мамонтенок

******** ПРОДОЛЖЕНИЕ в Статье «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ВТОРАЯ СТАТЬИ ********

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