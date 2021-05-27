 

Малышева перечислила малоизвестные симптомы проблем с печенью

27.05.2021, 13:48, Разное
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Известная российская врач и телеведущая Елена Малышева перечислила малоизвестные симптомы проблем с печенью. О них она рассказала в эфире одного из телеканалов.

По словам Малышевой, на них может указывать формирование у мужчины большой груди, похожей на женскую. Это свидетельствует о том, что печень выводит недостаточно токсинов из организма, из-за чего в нём начинает скапливаться женский гормон эстроген. Другим признаком является беспричинное появление синяков на теле, что говорит о слабой выработки печенью белков для свертывания крови. Наконец, на больную печень указывает красный цвет ладони, который является следствием повышенного содержания половых гормонов, сообщает телеканал “360”.



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