Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и другие гости ювелирной презентации

Основательница ювелирного бренда J-Point Марина Костина продолжает совмещать приятное с полезным: приглашать в гости звездных подруг и демонстрировать им украшения из новых коллекций. Если в декабре она пригласила всех в свой дом, то на днях собрала на террасе с панорамным видом на Москву. На зов откликнулись Яна Рудковская, Надежда Оболенцева, Маргарита Пушкина, Ирина Зарькова, Ксения Сухинова, Марина Жигалова-Озкан, Алиса и Юлия Рубан, Евгения Линович, Виктория Манасир, Ирина Милова, Ольга Панченко и другие.

Яна Рудковская Надежда Оболенцева Ирина Зарькова и Марина Костина Маргарита Пушкина Ксения Сухинова

Алиса и Юлия Рубан, Маргарита ЛиеваОсобое место на празднике было отведено украшениям из новой летней коллекции. В антураже охапок сирени расположились изделия из желтого золота и ярких камней и минералов – изумрудов, малахита, агата, перламутра и бирюзы. Гвоздем коллекции стало колье-бра и ювелирная подвязка на ногу. Сеты из множества тонких чокеров и колье с бриллиантами некоторые гостьи примеряли и приобретали с цветными браслетами и кольцами, в любимом многими gypsy-стиле.

Евгения Милова Евгения Линович Марина Жигалова-Озкан

Виктория Манасир Ксения Соловьева Ольга Панченко

Ирина Милова Екатерина Мцитуридзе Ирина Вольская Елена Лесс и Юлия Матвиенко Кира Турчак Наталья Лучанинова Анастасия Рагозина