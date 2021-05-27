 

Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и другие гости ювелирной презентации

27.05.2021, 13:32, Разное
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Основательница ювелирного бренда J-Point Марина Костина продолжает совмещать приятное с полезным: приглашать в гости звездных подруг и демонстрировать им украшения из новых коллекций. Если в декабре она пригласила всех в свой дом, то на днях собрала на террасе с панорамным видом на Москву. На зов откликнулись Яна Рудковская, Надежда Оболенцева, Маргарита Пушкина, Ирина Зарькова, Ксения Сухинова, Марина Жигалова-Озкан, Алиса и Юлия Рубан, Евгения Линович, Виктория Манасир, Ирина Милова, Ольга Панченко и другие.

Яна РудковскаяНадежда ОболенцеваИрина Зарькова и Марина КостинаМаргарита ПушкинаКсения Сухинова

Алиса и Юлия Рубан, Маргарита ЛиеваОсобое место на празднике было отведено украшениям из новой летней коллекции. В антураже охапок сирени расположились изделия из желтого золота и ярких камней и минералов – изумрудов, малахита, агата, перламутра и бирюзы. Гвоздем коллекции стало колье-бра и ювелирная подвязка на ногу. Сеты из множества тонких чокеров и колье с бриллиантами некоторые гостьи примеряли и приобретали с цветными браслетами и кольцами, в любимом многими gypsy-стиле. 

Евгения МиловаЕвгения ЛиновичМарина Жигалова-Озкан

Виктория МанасирКсения СоловьеваОльга Панченко

Ирина МиловаЕкатерина МцитуридзеИрина ВольскаяЕлена Лесс и Юлия Матвиенко Кира ТурчакНаталья ЛучаниноваАнастасия Рагозина



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