Нижняя палата буйных

Госдума запретила неопределенному числу жителей участвовать в выборах.

26 мая Госдума приняла в третьем чтении законопроект о «новых лишенцах», о котором дважды писала «Новая газета»: с поражением в избирательных правах на срок от трех до пяти лет тех, кто был не только руководителем или участником организаций, признанных «экстремистскими», но даже для тех, кто был «причастен» к их деятельности.

Первоначально поражение в правах планировалось распространить только на думские выборы.

Но затем появилась поправка небезызвестных Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса, распространяющая законопроект на выборы всех уровней и так определяющая понятие «причастности» к деятельности «экстремистских организаций, что под него можно подвести практически все что угодно и почти кого угодно.



Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Фото: Анна Исакова / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

Поправка Клишаса-Крашенинникова устанавливает, что поражение в правах касается тех, кто был учредителем или входил в руководство «экстремистской» или «террористической» организации за три года до вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности этой организации или был участником, членом или работником этой организации либо иным способом был «причастен» к ее деятельности за год до соответствующего судебного решения.

Первым запрещается куда-либо избираться на протяжении пяти лет, вторым — трех лет. При этом учредители и руководители поражаются в правах уже на основании судебного запрета организации как «экстремистской» или «террористической», а для участников, членов организации, ее работников и «иных лиц» поражение в правах наступает по отдельному решению суда об их «причастности» к деятельности организации.

И вот тут начинается самое главное в «поправке Клишаса-Крашенинникова».

Под «причастностью» к деятельности экстремистских или террористических организаций предлагается понимать не только «непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности, в том числе отдельных мероприятий, в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической», но также и «выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятельности, в том числе отдельным мероприятиям, соответствующей организации, в связи с которыми она была признана экстремистской или террористической».

Переведем эти формулировки с юридического на русский.

Если «формами деятельности» или «отдельными мероприятиями» организации, из-за которых она будет объявлена экстремистской, суд признает, например, антикоррупционные расследования, то любое публичное (в том числе в социальных сетях) высказывание о полезности этих расследований может повлечь за собой статус «нового лишенца» и поражение в избирательных правах.

Фото: Zuma / ТАСС

Поставил лайк или репостнул сообщение о том, что это расследование выявило неприлично большие доходы у государственных пропагандистов, или обнаружило очередной дворец у очередного чиновника или государственного олигарха, или иностранное гражданство или вид на жительство у профессионального «борца с западным влиянием» — и прощай, выборы: в ближайшие три года избираться никуда не дадут.

Причем, как уже сказано, «причастность» устанавливается задним числом — она могла иметь место за год до судебного запрета «экстремистов».

Когда «причастный», естественно, никак не мог предполагать, что выраженное им одобрение этой деятельности может быть впоследствии наказуемо.

То же самое касается и выражения поддержки «иными действиями».

Отправил полгода назад 100 рублей на антикоррупционные расследования? Получай поражение в правах. Оказал им «иную помощь» (например, записался в наблюдатели на выборах)? Те же последствия. Предоставил помещение для мероприятия или проконсультировал? Смотри выше. И этот «круг виновности» может быть расширен, потому что формулировки Клишаса-Крашенинникова — крайне расплывчатые и допускающие разное толкование. А точнее, то, которое будет нужно властям, когда понадобится кого-нибудь отстранить от выборов.

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Кстати, когда эти поправки появились, сенатор Клишас уверял журналистов, что закон о поражении в правах не будет иметь обратной силы. И слукавил (чтобы не сказать резче) — еще как будет! Разве что для доказательства «причастности» нужно будет решение суда, но за этим, как вы понимаете, дело не станет.

Как это расценивать? Как ускоренное превращение в смесь Беларуси и Северной Кореи. С демонстративным игнорированием Конституции и международных пактов, запрещающих придавать какой-либо ответственности (а поражение в избирательных правах — это, безусловно, конституционная ответственность) обратную силу.

Это наглядная демонстрация того, что цель для российской власти уверенно оправдывает средства, а Конституция (и вообще право) стало мало что значащей бумажкой.

Цель понятна: сохранить власть. Если не получается на честных выборах — устроить нечестные. Если даже нечестные не помогают — убрать конкурентов.

И последнее. Поражением в избирательных правах грозят тем, кто требует честных выборов, смены власти и политической конкуренции. То есть легального демократического процесса.

За это могут объявить экстремистами, приравняв к «экстремизму» требование законной смены власти по воле граждан. А то и террористами.

Зато публичная поддержка «Хамаса» (в чем не раз замечены высокопоставленные персонажи российской политической и общественной сцены), на чьей совести — тысячи жертв терактов, не влечет никакого поражения в правах.

Потому что «Хамас» российские власти, как известно, террористами не считают.

Террористов они ищут совсем в другом месте.

Борис Вишневский,

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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