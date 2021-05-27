Книга «Введение в женщину» вошла в шорт-лист премии «Национальный бестселлер»

Короткий список литературной премии «Национальный бестселлер» внезапно пополнился ещё одной книгой. Это двухтомник Анатолия Протопопова «Введение в женщину».

Шорт-лист «Национального бестселлера» объявлен 14 апреля. На 29 мая назначен финал и никаких изменений в списке уже не предполагалось. Утверждённый список финалистов никогда ранее не подвергался коррекции. Однако для «Введения в женщину» сделали исключение.

«Это фундаментальный этологический труд, разрешающий главные мужские вопросы о женщинах. Двухтомник вышел поздно, уже после утверждения списка. До сегодняшнего дня мы спорили, можно ли его включить, нарушив процедуру. Откладывать это произведение на следующий год было бы глупо», — заявила член жюри Аполлинария Аврутина.

«Введение в женщину» будет интересно как тем, кто уже имеет богатый опыт, так и тем, кто только собирается впервые прикоснуться к женскому телу и душе.

«В современных условиях, когда путь к женщине стал напоминать поле, усеянное противопехотными минами, смазанными ядом кураре, моя книга станет одновременно и путеводителем, и инструкцией по технике безопасности. А если читатель будет внимателен, то и инструкцией по эксплуатации побеждённой женщины», — пишет автор в предисловии.

Оргкомитет «Бестселлера» опасается бурной реакции феминисток на выдвижение «Введения в женщину». Поэтому членам жюри выделена охрана, а на вручении премии примут усиленные меры безопасности.

Несмотря на включение дополнительной книги, список финалистов не увеличился. Одновременно из него удалили книгу «Покров-17» Александра Пелевина, уличённого в распитии алкоголя в общественном месте.