 

С готовой к производству Tata HBX частично сбрасывается камуфляж; раскрывает новые подробности

27.05.2021, 13:22, Разное
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— Tata HBX будет запущен в Индии к концу 2021 года.

— Ожидается, что модель будет оснащена 1,2-литровым бензиновым двигателем Revotron.

Tata HBX 2021 года снова был замечен в преддверии его запуска, который запланирован на конец этого года. Новые шпионские изображения показывают полузакамуфлированные тестовые модели модели, которые были опубликованы в сети.

Как видно на шпионских изображениях, новый готовый к производству Tata HBX демонстрирует некоторые элементы своего дизайна, такие как двухцветный бампер, разделенные фары со светодиодными ДХО, толстая одинарная решетка радиатора, воздухозаборник с фирменным трикотажем. -стрелка и противотуманные фары. С обеих сторон модель получит двухцветные легкосплавные диски, контрастные цветные ORVM и крышу, дверные ручки в цвет кузова, облицовку кузова и затемненные стойки A, B и C.

Сзади грядущий Tata HBX получит интегрированный спойлер с высоко расположенным стоп-сигналом, загнутые назад светодиодные задние фонари и двухцветный бампер с отражателями. Предыдущие шпионские изображения показали, что интерьер будет оснащен такими функциями, как отдельно стоящая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, прямоугольные вентиляционные отверстия, аналогово-цифровая приборная панель, позаимствованная у Altroz, круиз-контроль, трехспицевое рулевое колесо с плоским дном, рулевое управление. -установленные органы управления и кнопка запуска и остановки двигателя.

Под капотом Tat HBX, который, вероятно, будет называться Timero, будет предлагаться исключительно с 1,2-литровым бензиновым двигателем Revotron. Этот мотор мог предлагаться с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и блоком AMT. После запуска новый Tata HBX будет конкурировать с Maruti Suzuki Ignis и Mahindra KUV100 NXT.

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