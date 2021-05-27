Kia представила в РФ новый внедорожник Kia Mohave 2021 года

Южнокорейская компания KIA приступила к продажам на российском рынке обновленного внедорожника KIA Mohave.

Данный автомобиль во всех странах предложен в единственном исполнении, лишивших индивидуальных региональных особенностей. Приобрести внедорожник Mohave можно по цене от 3,75 миллиона рублей за базовую комплектацию. Уровень производительности остался прежним, тогда как изменения коснулись внешнего вида и функционала внедорожника.

Существенным улучшением называют увеличенное пространство для задних пассажиров, а также перенастроенные амортизаторы для комфортной езды на дальние расстояния. Впервые внедорожнику установили систему удержания полосы для повышенной безопасности на дорогах.