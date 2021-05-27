 

В «Сколково» устроили соревнования между профессиональными дегустаторами и электронным устройством для определения запахов

27.05.2021, 13:20, Новости дня
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Несколько десятилетий назад компьютер впервые обыграл чемпиона мира по шахматам. С тех пор значительно уменьшилось количество скептиков, которые считают, что по своим умственным способностям электроника никогда не сможет полностью обойти человека.

Вот и сегодня в «Сколково» устраивают очередной эксперимент. Специалисты решили сравнить, может ли так называемый электронный нос заменить профессиональных дегустаторов, работающих над определением запахов.

«Битву дегустаторов» обещали начать в шесть вечера по Московскому времени. В нетерпением ожидаем результатом и даже не знаем, за кого надо бы болеть. Ведь вероятный проигрыш «электронного носа» укажет всего лишь на несовершенство имеющихся в нашем распоряжении технологии.



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