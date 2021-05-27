 

МИД заявил об отсутствии нарушений правил экипажем судна «Амур»

27.05.2021, 13:18, Новости дня
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Информации о нарушениях международных соглашений о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море со стороны экипажа российского торгового судна «Амур», столкнувшегося накануне с японской рыболовецкой шхуной, нет, но есть данные, что японские рыбаки могли игнорировать часть этих правил, сообщил генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин.

«Мы с управлением береговой охраны в Момбэцу на связи. В качестве анализа ситуации. Существуют международные соглашения о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море и безопасной добычи морских биоресурсов. Пока нет информации о нарушении российскими моряками этих норм. В то же время в отношении японских рыбаков есть информация об игнорировании части этих требований», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

В частности, по словам Марина, «капитан шхуны находился на палубе, трое рыбаков были без спасательных жилетов, сигнал звуковой не подавали».

«Старший этой рыболовецкой флотилии увидел на радаре российское судно и по рации предупредил всех дважды, от данной шхуны ответа не было. По словам капитана шхуны, он, находясь на палубе, услышал звук двигателя российского судна и пошел в каюту, когда произошло столкновение», – отметил дипломат.

Марин также подчеркнул, что «судно не вещдок, проверяются обстоятельства соблюдения обеими сторонами вышеуказанных инструкций».

«В нашем случае капитаном и третьим помощником капитана», – сказал он.

Накануне в Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбецу в условиях сильного тумана столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», в результате три японских рыбака погибли. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что японское рыболовецкое судно перед столкновением шло без сигналов в условиях тумана и недостаточной видимости.

Генеральный консул в Саппоро Сергей Марин рассказал, что во время аварии никто их членов экипажа российского судна не пострадал. Кроме того, никто из них не арестован и за помощью к дипломатам не обращались. Эксперт оценил последствия для российских моряков после гибели японских рыбаков.

В отделе береговой охраны Японии в Момбэцу сообщили, что береговая охрана Японии может задержать российский траулер «Амур» в порту Момбэцу (префектура Хоккайдо) на время проведения разбирательств.



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