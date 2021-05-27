Украинские зенитчики провели учебные стрельбы в Донбассе

Украинские зенитчики провели учебные стрельбы по наземным целям и маневрирование в зоне проведения силовой операции в районе одного из военных полигонов в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба ООС.

«В районе проведения ООС тренировались воины-зенитчики. Целью практических занятий было усовершенствование знаний и навыков военнослужащих. Воины-зенитчики совершили перемещения на технике в район одного из военных полигонов», – сообщается в Facebook штаба.

Отмечается, что впоследствии участники тренировок отработали элементы маневрирования, выбора позиции, приготовления к ведению огня и выполнили упражнение стрельбы по наземным целям.

Ранее замглавы офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что Украина и НАТО проведут в сентябре совместные учения «Нерушимая стойкость», которые будут направлены на отработку «элементов черноморской безопасности».