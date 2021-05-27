 

Twitter за день оштрафовали на 9,5 млн рублей

27.05.2021, 13:18, Новости дня
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Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента, на очереди еще три протокола, сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

Гуринчук сообщила, что «Twitter Inc признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП («Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен»)», передает РИА «Новости».

Суд рассмотрел половину назначенных на четверг протоколов и вынес решения о трех штрафах в 3 млн рублей, а также 4 и 2,5 млн. Три протокола еще на очереди.

Всего в отношении Twitter составлено девять протоколов по данной статье: по первым трем суд оштрафовал компанию 8,9 млн рублей (решение вступило в законную силу).

Помимо этого, за неудаление информации суд ранее назначил многомиллионные штрафы компаниям Google, Facebook и Telegram.

Ранее суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн за неудаление запрещенного контента. До этого компанию Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией.



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