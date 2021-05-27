Дети до 12 лет особенно подвержены заражению новыми мутациями SARS-CoV-2



1

минута

Исследователи из детской больницы Лос-Анджелеса провели геномный анализ более 2 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 среди педиатрических пациентов с марта 2020 года по апрель 2021 года. Их целью было выяснить, насколько дети восприимчивы к новым вариантам патогена. Результаты исследования еще не прошли экспертную оценку и опубликованы на сайте препринтов medrxiv.

Из 560 выявленных мутаций 75% были обнаружены у пациентов младше 12 лет, в том числе 33 случая заражения «британским» штаммом В.1.1.7, еще 119 детей были инфицированы вариантом B.1.427/B.1.429, впервые выявленным в Калифорнии. По мнению авторов исследования, это утверждает о том, что детский организм является резервуаром для новых штаммов вируса, и необходим постоянный геномный надзор за этой группой пациентов, особенно с учетом того, что они получат прививку от коронавируса последними.

В своей работе ученые не оценивали тяжесть симптомов и вероятность осложнений при заражении новыми вариантами коронавируса, однако ранее специалисты из США и Турции сообщили о том, что штамм В.1.1.7 представляет повышенную опасность для детей.

В апреле член консультативного совета по COVID-19 в администрации президента США Майкл Остерхольм (Michael Osterholm) сообщил, что «британский» штамм B.1.1.7 легче заражает детей. Эпидемиолог сослался на данные, полученные из 750 школ Миннесоты, где наблюдается всплеск заболеваемости среди учащихся.

«Во время распространения предыдущих штаммов коронавируса мы не видели, чтобы дети до восьмого класса часто заражались или серьезно болели. И дети не заражали так часто других членов сообщества», — пояснил эксперт, отметив, что новый штамм на 50-100% более заразен и вызывает осложнения примерно в 55% случаев COVID-19.

С аналогичным заявлением выступила специалист в области детских инфекционных заболеваний, профессор Стамбульского Университета Айпер Сомер (Ayper Somer). По ее словам, в Турции наблюдается значительный рост случаев коронавируса среди детей, который связывают с распространением штамма В.1.1.7.

«Раньше мы видели случаи заболевания в основном у детей 10, 12, 13 лет, сейчас половина наших пациентов младше девяти лет. У нас есть даже шестимесячный ребенок, который серьезно болеет. Данные из разных стран показывают, что возрастную групп от 0 до 9 лет сейчас следует рассматривать как группу высокого риска», — сообщила Айпер Сомер.