На Юпитере и Сатурне могут идти дожди из гелия

Ученые из международной группы в ходе проведения исследования пытались определить, какие процессы происходят на Юпитере и Сатурне. По их словам, там могут идти дожди из гелия.

Научные сотрудники в лабораторных условиях воспроизвели среду, которая царит на Сатурне и Юпитере. Чтобы максимально сжать смесь гелия и водорода, исследователи задействовали алмазные наковальни. Для присутствия мощных ударных волн исследователи использовали 12 огромных пучков омега-лазера LLE. В результате получилось еще больше сжать взятый образец и нагреть его.

Данные, которые они получили в итоге, показали резкое изменение электропроводимости. Это говорит о том, что смесь гелия и водорода разделялась.

В ходе эксперимента исследователи выяснили, что имеется диапазон температурных показателей и давления, при которых смесь взятых веществ не распадается. По мнению специалистов, такие условия присутствуют и в недрах Сатурна и Юпитера. Они считают гелиевый дождь вполне реальным явлением.

Источник: mir24.tv