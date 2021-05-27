На Юпитере и Сатурне могут идти дожди из гелия
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ученые из международной группы в ходе проведения исследования пытались определить, какие процессы происходят на Юпитере и Сатурне. По их словам, там могут идти дожди из гелия.
Научные сотрудники в лабораторных условиях воспроизвели среду, которая царит на Сатурне и Юпитере. Чтобы максимально сжать смесь гелия и водорода, исследователи задействовали алмазные наковальни. Для присутствия мощных ударных волн исследователи использовали 12 огромных пучков омега-лазера LLE. В результате получилось еще больше сжать взятый образец и нагреть его.
Данные, которые они получили в итоге, показали резкое изменение электропроводимости. Это говорит о том, что смесь гелия и водорода разделялась.
В ходе эксперимента исследователи выяснили, что имеется диапазон температурных показателей и давления, при которых смесь взятых веществ не распадается. По мнению специалистов, такие условия присутствуют и в недрах Сатурна и Юпитера. Они считают гелиевый дождь вполне реальным явлением.
Источник: mir24.tv
Смотреть комментарии → Комментариев нет