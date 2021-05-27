Банк ДОМ.РФ улучшил условия «Семейной ипотеки» – на данный момент кредиты получили более 12 тысяч семей

Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по программе «Семейная ипотека».Теперь по ней можно оформить кредит на приобретение жилплощади под 5%. Также в рамках программы можно произвести рефинансирование уже взятого займа в других банках. Ставка на ИЖС при этом составит от 4,7 %, передает vedomosti.ru

Льготная ставка от банка ДОМ.РФ будет закреплена за клиентом на весь период выплат, который может составлять до 30 лет. Воспользоваться программой «Семейная ипотека» по новым условиям можно будет семьям с двумя или более детьми в случае, если минимум один из них родился в 2018 году или позднее. Средства можно потратить на покупку квартир на первичном или вторичном рынке, а также на строительство частных домовладений.

«Новая программа «Семейная ипотека» дает возможность семьям с детьми приобрести собственное жилье при отсутствии средств на всю сделку сразу. Спрос на подобную услугу растет с каждым годом. Сниженная процентная ставка не только увеличила популярность программы, но и дала возможность семьям покупать квартиры с большей площадью для удовлетворения своих потребностей. Стоимость жилищ, которые покупаются по ипотеке от банка ДОМ.РФ, с начала текущего года увеличилась примерно на 25%», – пояснил Данила Литвинов, являющийся заместителем главы банка ДОМ.РФ.

Программа «Семейная ипотека» была запущена с 1 января 2018 года. Банк ДОМ.РФ ввел ее на фоне соответствующего поручения Владимира Путина, который призвал частные организации поддерживать семьи с детьми и сделать квартиры любой площади доступными для них. В общей сложности по соответствующей программе было выдано кредитов на сумму в 34 миллиарда рублей.

Оформить заявку на ипотеку от банка ДОМ. РФ можно на официальном сайте организации. Примерно 80% решений по кредитам принимаются в течение нескольких минут. Для внесения платежей по ипотеке клиентам не нужно стоять в очередях, так как средства перечисляются через специальные платформы с карт.

Максимальная сумма кредита по программе «Семейная ипотека» в Московской и Ленинградской областях не должна превышать 12 миллионов рублей. Для остальных регионов введен верхний порог в 6 миллионов рублей. Для заключения договора с минимальной ставкой нужно внести от 30% полной стоимости жилища. Банк, в котором обслуживается клиент, при этом не имеет значения. Общий минимальный размер первого взноса по ипотеке составляет 15% от суммы, которую получит клиент на решение жилищных вопросов.