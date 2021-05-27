Xiaomi Mi Mix 4 получит два аккумулятора по 2430 мА•ч и инновационную камеру

Новый флагманский смартфон готовит к выходу на рынок компания Xiaomi. Mi Mix 4 оснастят двумя аккумуляторами емкостью по 2430 мА•ч каждый и быстрой зарядкой.

Ассортимент мирового мобильного рынка вскоре пополнится новым смартфоном от компании Xiaomi. Mi Mix 4 будет отличаться от конкурентов двойной батареей, наличием высокомощной быстрой зарядки и объективом нового поколения. Так, долгую работу без необходимости поисков розетки аппарату обеспечит двойной аккумулятор, емкость модулей которого составит мА•ч. Восполнить же энергию накопителя можно будет с помощью быстрой зарядки с рекордной мощностью в 100 Ватт.

В качестве фото-видео-датчика в новинке применят новейший объектив, аналогов которого, как сообщают техноблогеры, пока нет ни у одного из производителей-конкурентов. Фронтальный сенсор, интегрированный под дисплейную панель, обещает произвести революцию в индустрии.

Высокие продуктивность и быстродействие Xiaomi Mi Mix 4 гарантированы за счет ТОП-овой однокристальной платформы, скорее всего, по мнению экспертов, бренд использует pro-версию Snapdragon 888. Официально представить публике устройство планируют до конца текущего года. Какими будут остальные характеристики и стоимость смартфона, пока не известно.

Источник: news.newnn.ru