 

Xiaomi Mi Mix 4 получит два аккумулятора по 2430 мА•ч и инновационную камеру

27.05.2021, 13:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый флагманский смартфон готовит к выходу на рынок компания Xiaomi. Mi Mix 4 оснастят двумя аккумуляторами емкостью по 2430 мА•ч каждый и быстрой зарядкой.
Ассортимент мирового мобильного рынка вскоре пополнится новым смартфоном от компании Xiaomi. Mi Mix 4 будет отличаться от конкурентов двойной батареей, наличием высокомощной быстрой зарядки и объективом нового поколения. Так, долгую работу без необходимости поисков розетки аппарату обеспечит двойной аккумулятор, емкость модулей которого составит мА•ч. Восполнить же энергию накопителя можно будет с помощью быстрой зарядки с рекордной мощностью в 100 Ватт.

В качестве фото-видео-датчика в новинке применят новейший объектив, аналогов которого, как сообщают техноблогеры, пока нет ни у одного из производителей-конкурентов. Фронтальный сенсор, интегрированный под дисплейную панель, обещает произвести революцию в индустрии.

Высокие продуктивность и быстродействие Xiaomi Mi Mix 4 гарантированы за счет ТОП-овой однокристальной платформы, скорее всего, по мнению экспертов, бренд использует pro-версию Snapdragon 888. Официально представить публике устройство планируют до конца текущего года. Какими будут остальные характеристики и стоимость смартфона, пока не известно.

Источник: news.newnn.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Стал ли Александр I отшельником?

12.01 / Мнение: Потопление пакистанского фрегата “Бабур”

02.02 / The Lancet опубликовал новые данные эффективности вакцины «Спутник V»

11.02 / Околоток

27.04 / В Швейцарии начали расследование в отношении российского миллиардера Рыболовлева

22.12 / Мнение: Прощание с Алёнкой

14.03 / Мнение: Кто стоит за спиной у Ахматовой?

27.08 / В МВД заинтересовались госпитализацией Навального

22.12 / Ученые назвали причину развития посттравматического стрессового расстройства

23.09 / Путин в Сочи потребовал от Лукашенко досрочной отставки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика