В Японии не исключили появления “олимпийского” штамма коронавируса после Игр в Токио

По его словам, разные штаммы коронавируса, которые существуют в мире, будут сосредоточены в Токио. Потенциальное появление нового штамма после Олимпиады “было бы огромной трагедией и чем-то, что может стать объектом критики даже в течение 100 лет”, сказал Уэяма.

Власти Японии готовятся продолжить действие чрезвычайного положения (ЧС) на большей части страны (его планировали отменить 31 мая), вероятнее всего, до июня. Действие режима ЧС в Японии могут отменить за несколько недель до открытия Олимпиады в Токио, отмечает Reuters.

В то же время в Международном олимпийском комитете заявили, что Олимпийские игры могут быть проведены даже в условиях ЧС. В Японии возмущены таким заявлением, особенно – медицинские работники, подчеркнул Уэяма.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.

С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

28 апреля МОК опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будет с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Reuters подчеркивает, что власти Японии опасаются притока спортсменов и официальных лиц в страну, где кампания по вакцинации проходит очень медленно – немногим более 5% населения получили прививки от COVID-19.

В письме премьер-министру Есихидэ Суге Ассоциация практикующих врачей Токио, представляющая около 6 тыс. человек, выступила за отмену Олимпийских игр 2021 в Токио. Если из-за Олимпиады увеличится количество умерших от COVID-19, Япония будет нести “максимальную ответственность”, добавили в ассоциации. Онлайн-петицию с призывом отменить Игры подписали сотни тысяч людей, проинформировало Reuters 18 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным правительства Японии на 26 мая, в стране было введено более 7 млн доз вакцин против коронавируса. Согласно данным ресурса статистики Worldometer, население Японии составляет около 126,1 млн человек.

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