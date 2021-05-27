Проживающая в РФ Седокова сделала старшей дочери украинский паспорт

Отмечается, что певица оформила документ во время недавнего приезда в Киев – о том, что находится в столице Украины, Седокова сообщила подписчикам в Instagram 17 мая. После она удалила эту публикацию.

Также во время приезда в Киев Седокова сняла клип на песню “Не люби его”.

“Работа посвящена новому альбому, который выходит в начале июня. Она посвящена женщинам”, – отметила во время интервью певица.

Контекст:

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. В декабре 2020 года Алине исполнилось 16 лет.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в 2011 году. Ребенок проживает вместе с отцом в США.

В 2017 году певица сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет. Сейчас артистка замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Седокова была ведущей передачи “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”. Артистка живет и работает в России. В 2020 году певица сообщила, что купила квартиру в Москве. за 58 млн руб.

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