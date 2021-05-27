“Аллочка и из кожи вон лезет, но всегда вульгарна! К чему открытые плечи в 72?”. В сети обсуждают выход Пугачевой на публику

“Как второй день свадьбы. Не можем разойтись после праздника в честь дня рождения и юбилея Кристины”, – написал он.

На фото певец запечатлен с гостями студии, в частности, с бывшей женой, певицей Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте.

Пугачева надела костюм из брюк и блузы с оголенными плечами.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

“Кристина, как всегда, намного стильнее мамы! Хоть Аллочка и из кожи вон лезет, но всегда вульгарна! Ну к чему эти открытые плечи в 72?” – написала diffenbahija.

Контекст:

25 мая Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – литовский артист циркового жанра Миколас Орбакас.

В декабре 2011 года Пугачева зарегистрировала брак с российским шоуменом Максимом Галкиным. У пары есть двое детей – двойняшки Лиза и Гарри. В сентябре 2021 года им исполнится восемь лет. Детей выносила и родила суррогатная мать.

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