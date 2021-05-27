 

В Госфискальной службе сообщили, что продолжают обыски в КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений”

27.05.2021, 13:10, Новости дня
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Сотрудники налоговой милиции Главного управления государственной фискальной службы в городе Киеве проводят обыски в офисном помещении КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, отмечается в сообщении. 

Согласно материалам следствия, одно из предприятий, которое задействовано в строительстве Подольского мостового перехода, по заказу КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева”, отражало в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности.

Госфискальная служба рассчитывает во время обысков найти финансовые документы и сведения об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, которое расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4360204730680150

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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