В Госфискальной службе сообщили, что продолжают обыски в КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений”

Сотрудники налоговой милиции Главного управления государственной фискальной службы в городе Киеве проводят обыски в офисном помещении КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, отмечается в сообщении.

Согласно материалам следствия, одно из предприятий, которое задействовано в строительстве Подольского мостового перехода, по заказу КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева”, отражало в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности.

Госфискальная служба рассчитывает во время обысков найти финансовые документы и сведения об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, которое расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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