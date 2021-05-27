 

В НАН Украины спрогнозировали снижение новых случаев COVID-19

27.05.2021, 13:10, Новости дня
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В течение недели 2–8 июня в стране будет выявляться в среднем 2914 случаев.

По наблюдениям ученых, количество новых заражений в Украине уменьшается c начала мая.

“24 мая было зафиксировано наименьшее количество новых заражений с августа 2020 года. Количество новых выявлений существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов, что указывает на увеличение задержек обнародования данных, а также на возможное увеличение доли результатов тестов на антиген среди официально подтвержденных случаев”, – заявили в НАН.

В академии наук отметили, что смертность от COVID-19 в Украине уменьшилась более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля, но все еще остается высокой.

26 мая в Украине выявили 3509 случаев заболевания COVID-19. За время эпидемии в стране умерло более 50 тыс. человек, заболело 2,2 млн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Он отмечал, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

В Украине все эпидемические показатели улучшаются девятую неделю подряд, сообщали в Офисе президента 24 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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