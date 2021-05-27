Скандалы: Озеленитель

Почему Олег Дерипаска озаботился экологией, и чем грозит российским регионам появление группы AL+

Ещё в 2007 году в интервью газете «Ведомости» Олег Дерипаска назвал экологию фактором №1 для бизнеса и посетовал, что в России его значение сильно занижено. И вот, спустя 14 лет, миллиардер решил «озеленить» производство алюминия в нашей стране. Правда, ключевым мотивом этого решения, по всей видимости, стала не столько забота о чистом воздухе, сколько желание увернуться от углеродного налога в Европе. Модернизацию своих заводов олигарх проведёт на деньги госбанков. На чьи же ещё?

Основанная Олегом Дерипаской UC Rusal решила выделить самые «грязные» активы в отдельную структуру. Это поможет компании, которая будет переименована в AL+, соответствовать новым экологическим требованиям Европы и США. Ставки высоки. К 2050 году Евросоюз планирует стать углеродно-нейтральным. А уже с 2025 года в ЕС начнёт действовать углеродный налог, который, по некоторым подсчётам, может лишить российских экспортёров 33 млрд евро в течение пяти лет. И это только по базовому сценарию.

Чтобы поставлять на Запад продукцию с низким углеродным следом, «Русал» оставит в AL+ Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский и Богучанский алюминиевые заводы, а также КУБАЛ (находится в Швеции) и глиноземные Aughinish, EurAllumina, QAL, Friguia, WINDALCO, предприятие в Николаеве и добывающие активы Kindia, DianDian, BCGI.

А в новую компанию с «грязными» активами войдут Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский алюминиевые заводы, а также Ачинский, Богословский и Уральский глинозёмные заводы, плюс Северо-Уральский бокситовый рудник и «Боксит Тимана». Для модернизации этих предприятий компания Дерипаски планирует занять у синдиката российских банков 380 млрд рублей (примерно 5,2 млрд. долларов по текущему курсу). Причём она попросила государство выдать гарантии на 70% от этой суммы, «поскольку введенные в 2018 году против компании санкции США ограничивают ее доступ к рынку заемного финансирования». Тут нельзя не отметить хитрость управленца. Уже в январе 2019 года американские санкции с UC Rusal были сняты. И реальная причина – высокая закредитованность играет свою роль. Но уговорить государство помочь в подобной ситуации, воспользовавшись своим лоббистским ресурсом, милое дело.

Однако неудивительно, что компании по-прежнему сложно привлекать кредиты. Тем более, что нагрузка на компании по состоянию на конец 2020 года уже не маленькая – чистый долг составлял 5,56 млрд долларов. А теперь его хотят удвоить под тему озеленения. Состояние компании же не выглядит выдающимся. По итогам прошлого года выручка «Русала» по МСФО упала на 12% до 8,56 млрд долларов, а EBITDA снизилась на 10%, составив 871 млн долларов. В такой ситуации без новых займов под госгарантии явно не обойтись. Не выйдет ли так, что государству останутся все риски бизнеса и невысокие проценты, а в случае успеха всю значимую прибыль получит олигарх?

При этом сам Олег Дерипаска по-прежнему находится под санкциями. В конце прошлого года европейские чиновники уведомили правительство США, что, по их мнению, он продолжает участвовать в управлении UC Rusal. Если Запад решит наложить новые ограничения на компанию, как это повлияет на её способность выплачивать кредиты? Понятно, что Дерипаске наверняка придётся отдать значительную часть акций в залог банкам. Но не получится ли так, что при наихудшем для всех развитии событий предприятия, требующие модернизации, повиснут на плечах государства?

«Русал» уже сталкивался с подобными трудностями во время экономического кризиса конца 2000-х, когда спрос и цена на алюминий снизились до исторического минимума. «Альфа-Банк» даже пытался подать в суд заявления о банкротстве двух предприятий Олега Дерипаски, но тогда миллиардеру, не без помощи правительства, удалось решить вопрос с реструктуризацией долгов. А если получилось в первый раз, то, наверное, получится и во второй.

Пока мы можем лишь констатировать, что алюминиевый король решился на модернизацию своих заводов вовсе не по причине регулярных экологических сандалов и жалоб местных жителей на вредные выбросы, а, по сути, под давлением иностранных покупателей металла. При таком раскладе вряд ли стоит рассчитывать на радикальное улучшение обстановки в регионах, где действуют предприятия UC Rusal.

КОНКРЕТНО

Осенью прошлого года Росприроднадзор выявил очередные нарушения на Красноярском алюминиевом заводе (АО «Русал Красноярск»). Ведомство установило, что предприятие допустило многократное превышение загрязняющих веществ в воздухе. ПДК по гидрохлориду были превышены в 2,2 раза, по фтористому водороду – в 3,5 раза. Причём, как отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, предприятие использует для определения величин вредных выбросов и установления нормативов для них «какую-то собственную методику». Поэтому, наверное, Красноярский алюминиевый завод и не вошёл в число «грязных» активов UC Rusal.

Белла Комова