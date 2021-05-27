 

Мнение: И каким образом это может кому-то мешать?:(

27.05.2021, 12:54, Разное
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А ещё автор пишет в той же статье: “Это совершенно не странно — быть странным. Странно, наоборот, когда группа людей выглядит, думает и чувствует совершенно одинаково. Если вам повезло быть не таким, как все, то это не повод для стыда. Возможно, именно это и является вашим главным достоинством”. И опять мне стало дико интересно, это в какой же параллельной Вселенной автор всё-таки живёт, что там в России позволяют быть странным? Мне вот лично просто-то отличаться от окружающих никогда не давали (начиная с травли в школе за маленький рост и национальность), а уж “странным” тут быть точно не рекомендуется. Хотя я вот не понимаю, если человек никому проблем не создаёт и вреда не причиняет, каким образом кому-то может мешать его “некаквсехность”? Есть хоошее выражение – “в каждой избушке свои погремушки”, и я вот пятьсот лет уже пытаюсь понять, каким образом кому-то чужие “погремушки” могут мешать, если они его лично никак не задевают, но это, наверное, так и останется тайной за семью печатями… 🙁

Источник: Достало



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