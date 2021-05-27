 

Российские банки отказываются давать кредиты самозанятым

27.05.2021, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские банки стали часто отказывать самозанятым россиянам в предоставлении кредита. Об этом отечественные пользователи массово жалуются на просторах интернета.

Самозанятые утверждают, что большинство финансовых организаций требуют предоставить им справки с места работы. При этом справки от Налоговой службы с подтверждением уровня доходов они не принимают. В частности, в кредитах отказывают ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Росбанк, “Открытие”, ПСБ, Райффайзенбанк и Юникредитбанк, передаёт телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / “Вы за nude?”: Регина Тодоренко вызвала сомнения подписчиков в натуральности своего фото

15.08 / Мнение: Запись моей вчерашней лекции

01.01 / Чего России ждать от Джо Байдена в 2021 году

01.10 / Подростки устроили драку со стрельбой в Санкт-Петербурге

10.05 / Оксана Самойлова и Джиган в открытом океане поплавали с китовыми акулами

31.12 / Митя Фомин поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

18.08 / «Работают лучше и не выёживаются» – Лукашенко распорядился заменять бастующих белорусов китайцами

21.11 / Гибель крейсера «Варяг»: победа русского духа или пропаганда?

25.10 / Визуальный террор

17.10 / Заплатим, но не признаемся?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика