Кейт Миддлтон и принц Уильям необычно почтили память принца Филиппа

Тур герцога и герцогини Кембриджских по Шотландии продолжается. Вчера вечером Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили специальный кинопоказ для медработников, сотрудников NHS (Национальной службы здравоохранения). Фильм “Круэлла” с Эммой Стоун в главной роли смотрели под открытым небом прямо напротив официальной резиденции британских монархов в Эдинбурге – Холирудского дворца.

К месту показа Кейт и Уильям прибыли на зеленом внедорожнике Land Rover 1966 года, почтив таким образом память принца Филиппа, которому принадлежал этот автомобиль. Принц Уильям лично был за рулем.

Гостей мероприятия герцог и герцогиня приветствовали лично, раздавали зрителям попкорн. Перед показом Кейт Миддлтон произнесла речь, в которой поблагодарила медработников за самоотверженность в борьбе с коронавирусом.

Доброго вечера всем и добро пожаловать на специальный показ диснеевской “Круэллы” во дворце Холируд. Как совместные патроны NHS Charites Together Уильям и я абсолютно счастливы, что многие из вас смогли присоединиться к нам сегодня вечером. Мы хотели поблагодарить вас за исключительную преданность, приверженность и личные жертвы, которые вы проявили, поддерживая наши сообщества во время этой пандемии. Для нас огромная честь работать с NHS Charities Together. В течение последних 13 лет она неустанно работала над улучшением качества услуг, предоставляемых пациентам, и поддерживала персонал и волонтеров Национальной системы здравоохранения, как практически, так и эмоционально. Сегодня эта работа важна как никогда, – сказала герцогиня.

В заключение Кейт выразила благодарность Елизавете II и компании Дисней.

Итак, огромное спасибо Ее Величеству королеве за то, что она позволила нам провести первую в истории ночь кинофильмов здесь, в Холируд-хаус. И огромное спасибо Диснею и BAFTA за то, что устроили этот вечер. Уильям и я приглашаем вас взять попкорн, укрыться пледом и перенестись в Британию 1970-х на вечер заслуженного веселья, драмы, гламура и эскапизма! – сказала герцогиня Кембриджская. В кино Кейт приехала в длинном тренче в крупную клетку от Holland Cooper, из-под которого выглядывала золотистая юбка, и в зеленых лодочках. Герцогиня также надела особенное украшение – золотые серьги с сапфирами и бриллиантами, принадлежащие ее Величеству королеве Елизавете II, которые подарил ей шейх Рашид бен Саил Аль-Мактум в 1979 году.

Напомним, что днем 25 мая герцог и герцогиня Кембриджские вертолетом из Эдинбурга прилетели на Оркнейские острова, где открыли новое здание клиники Белфур (The Balfour Hospital) в самом крупном городе островов – Керкуолле. На этот архипелаг, что в 16 километрах от самой северной точки Шотландии, Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли впервые. 26 числа, в шестой день своего тура, 39-летняя Кейт Миддлтон и 38-летний принц Уильям сначала прибыли на пляж Вест-Сэндс в Сент-Эндрюсе, городе, где много лет назад их свела судьба. Здесь их научили парусному спорту – правда, на суше, а не на воде. В защитных шлемах и полной экипировке они сели в две яхты на колесах и устроили гонки прямо на пляже на берегу моря. А позже в этот день Кейт и Уильям нанесли визит в альма-матер – университет Сент-Эндрюса.