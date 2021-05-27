Почему диктаторам все сходит с рук?

Вот мы видим снова картинку, которая набила оскомину, признаться. Безумный диктатор выкидывает какой-то фортель, которым нагло и дерзко нарушает все мыслимые и немыслимые нормы международного права. Все мировое сообщество гудит, возмущается, выражает острейшую обеспокоенность…. и — и ничего не происходит. Диктатору опять все сходит с рук. Почему так происходит? Что с этим можно поделать?

Чтобы с этим разобраться, придется отправиться в небольшое путешествие во времени — назад в 1945 год. Весь мир тогда лежал в дымящихся руинах после ужасной и кровопролитной второй мировой войны; весь мир тогда понимал, что война — это не повод для праздника, не повод для парада и фальшивой гордости, а самое страшное и кошмарное, что может вообще случиться с человечеством. Весь мир был един в порыве: придумать что-то такое, сделать что-то такое, чтобы этот кровавый ужас точно-точно не смог повториться.

На обломках разрушенной Европы, на трупах десятков миллионов людей писались новые правила человеческого общежития, создавались институты, необходимые для того, чтобы не было новой войны, нового геноцида. Универсальная декларация прав человека. Организация объединенных наций. Сложная система международных соглашений, которая исходила из того, что в мире существуют разные политические системы, разные политические режимы, но все-таки все сходятся в одном — глобальный мировой конфликт ни в коем случае не должен повториться. Это понимали, надо сказать, даже советские вожди — люди глубоко несимпатичные, и все-таки даже они понимали, что третьей мировой войны планета просто не переживет. Никто ж тогда не знал, что к власти на большей части бывшего СССР придет такая аморальная плесень, как Владимир Путин.

Построенная система — громоздкая и сложная, со всеми ее институтами, такими как постоянные члены совета безопасности ООН с правом вето — худо-бедно позволяла ее участникам гасить и разрешать самые острые конфликты. Нет, мир не стал прекрасным и безопасным местом, свободным от войн и конфликтов — увы, нет — и все же человечество жило надеждой, что совместно выработанные правила уберегут от большой беды. Если все будут их соблюдать.

В этом же проблема любых правил, написанных на бумаге, правда? Правила хороши, когда их соблюдают. Правила хороши, когда есть механизмы, позволяющие добиться их соблюдения, гаранты исполнения правил. В системе коллективной безопасности на планете, построенной после Второй Мировой, такими гарантами должны были выступить пять постоянных членов Совета Безопасности. Но что случается с правилами, если их начинают нарушать их гаранты?

Увы, слишком многие принципы международной политики писались и создавались, если можно так сказать, джентльменами для джентльменов. Высокие договаривающиеся стороны, говоря языком этих правил, все соглашались — по крайней мере на бумаге — с основополагающими принципами международного права. Именно потому, что мир больше не хотел войн и конфликтов; именно потому, что мир больше не готов был платить дорогую кровавую цену, правила писались таким образом, что не содержали в себе реальных механизмов наказания для тех, кто их не соблюдает. Они исходили из того, что все хотят как лучше. Ну или, по крайней мере, очень стараются.

Путины, Эрдоганы, Лукашенки всех мастей, увы, быстро поняли, как хакнуть такую систему. Мы это видим в мелочах уже много десятилетий. Вот есть какой-нибудь Интерпол: система международных соглашений, созданная для того, чтобы эффективно ловить по миру преступников, в рамках международного сотрудничества. Но кто такой — преступник? Тот, кого назвало преступником одно из государств, участников соответствующей международной конвенции. Государства государствам верят на слово, как джентльмены, не так ли? И вот мы видим, как Интерпол становится в руках России, Турции или Китая просто инструментом для того, чтобы устраивать политические расправы над оппонентами режима. Такие страны куда чаще объявляют в розыск оппозиционеров, чем настоящих преступников. А другие страны, добросовестные участники конвенции, должны играть по правилам.

Это всего лишь один пример, но таких примеров привести можно сотни. Международные соглашения в области авиации и уничтожения химического оружия, борьбы с отмыванием денег или защиты прав человека — нет такого международного института, который шулеры типа Путина или Мадуро не попытались бы использовать в своих личных политических целях, а не для того, для чего эти соглашения и правила создавались. Все они создавались в предположении о добросовестности государств-участников: никто не ожидал, что одни будут захватывать в плен гражданские самолеты, а другие — выдавать фальшивые справки о законном происхождении десятков миллиардов долларов.

И что же, ничего нельзя поделать? В последнее время в мировой политике стало модно говорить про так называемые «красные линии». Каждый раз, когда очередной диктатор шокирует всех очередным преступлением, серьезные люди из высоких кабинетов говорят: «мировое сообщество должно обозначить, что есть красные линии, за которые нельзя переступать». Но где они, эти красные линии? Что еще должно произойти? Вот Путин травит людей «Новичком», запрещенным химическим боевым веществом. И ему сходит с рук. А вот Китай создает для миллионов уйгуров настоящие концлагеря — и с ним что можно сделать? Да тоже ничего. А их меньшие братья, типа Лукашенко, смотрят на них и тоже понимают: ха, да я могу хоть детей есть, мне не будет ничего. И не просто понимают, а практически в буквальном смысле едят.

И от разговоров про красные линии становится только хуже. Ну потому что они же видят, что это только разговоры. Что все эти красные линии только в голове у европейских или американских чиновников, которые читают международные договоры, где обязательства сторон прописаны черным по белому. Читают и говорят: нет, так делать нельзя! А Путин им такой: а я сделаю, и что вы мне сделаете? Каждый раз, когда весь мир снова выражает глубокую озабоченность, становится еще хуже, еще опаснее — потому что диктаторы становятся еще более уверенными в своей безнаказанности. Лучше бы было куда меньше мировой реакции, но она выражалась бы в действиях, а не в словах — так, кстати, как было сделано с запретом на полеты в Беларусь, вот это было быстро, жестко и правильно.

Но у всего этого есть и оборотная сторона. Она заключается в том, что, как правило, диктаторы кончают плохо. Просто по статистике: быть диктатором — довольно унылое занятие, вероятность окончить жизни в тюрьме или даже погибнуть неестественной смертью у диктаторов на порядок выше, чем у демократических лидеров. И происходит это именно из-за чувства полной безнаказанности, которая довольно быстро приводит к потере связи с реальностью. Почему? Да потому что красные линии, конечно, существуют. Есть вещи, которые делать просто нельзя. Которые не прощают люди. Просто эти красные линии не виртуальные, не прописанные в международных соглашениях. Они существуют в реальной жизни. Но диктаторы их не видят, не разбирают, не различают. Пересекают. И погибают. И их, конечно, ни капельки не жалко.