 

Skoda Auto India продлевает гарантию, графики обслуживания и RSA

27.05.2021, 12:24, Разное
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— Skoda продлевает срок действия гарантии и графиков обслуживания до 31 июля 2021 года.— Услуги, связанные с RSA, теперь будут действовать до 30 июня 2021 г.

Ранее в этом месяце Skoda Auto India объявила о продлении срока действия своих графиков обслуживания из-за продолжающейся блокировки в нескольких регионах по всей стране, подробности о которых доступны здесь. Объявление было сделано в социальных сетях бренда.

Чешская автомобильная компания расширила сферу действия этого расширения, добавив в список гарантию и RSA. По заявлению компании, гарантия, плановые услуги и планы обслуживания SuperCare, срок действия которых истекал в период с апреля по июнь, будут действовать до 31 июля 2021 года. Между тем, правила оказания помощи на дорогах, срок действия которых истекает в период с апреля по май, были продлены. до 30 июня 2021 г.

Выступая по этому случаю, Зак Холлис, бренд-директор Skoda Auto India, сказал: «Нашим приоритетом в Skoda Auto India является постоянная поддержка наших клиентов в такие беспрецедентные времена. Поэтому мы решили продлить нашу гарантию, плановое техническое обслуживание и планы технического обслуживания SuperCare, срок действия которых был с апреля по июнь, до 31 июля 2021 года. Мы также продлеваем наши правила оказания помощи на дорогах, которые в противном случае истекали бы с апреля по май. до 30 июня 2021 г. »



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