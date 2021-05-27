 

Строительство городов в недрах Марса доверят роботам

27.05.2021, 12:22, Новости дня
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Ученые из Делфтского технического университета всерьез разрабатывают системы строительства целых городов на Марсе. Все понимают, что до момента, когда на Красную планету сможет отправиться достаточно много людей, еще далеко. Но идея строительства городов на Марсе стоит того, чтобы с ней поработать хотя бы на теоретическом уровне, говорят эксперты.

На сегодня существует несколько важных вопросов: что строить на Марсе, как и кто этим займется? По мнению ученых, на соседней планете достаточно материалов, которым можно использовать для строительства.

Учитывая же агрессивную среду на поверхности, марсианские города лучше построить в недрах. А заняться этим смогут предварительно отправленные туда роботы.



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