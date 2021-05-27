В РФ провели эксперимент по чтению мыслей

При помощи электроэнцефалограммы и системы распознавания фонем русского языка ученые из МГУ попытались прочесть мысли собеседников. Это был уникальный эксперимент, отмечают специалисты.

Результатом исследований может стать появление системы гораздо более продвинутой, чем давно существующий полиграф.

Разумеется, сфера применений таких технологий, если они действительно будут созданы, станет очень широкой. Они появятся даже на потребительском рынке в ИТ-отрасли, где электронные гаджеты смогут угадывать, о чем думает и чего хочет их владелец, еще до того, как он тем или другим образом введет соответствующую команду. Пока же в том направлении ведутся только первые изыскания.