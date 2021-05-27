 

Глава исполкома СНГ призвал усилить взаимодействие на фоне давления Запада

27.05.2021, 12:20, Новости дня
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Страны СНГ должны активизировать взаимодействие в условиях давления со стороны Запада, сообщил председатель исполкома организации Сергей Лебедев.

«Сама жизнь побуждает нас к тому, чтобы сделать Содружество более эффективным. В условиях санкций, усилившегося давления стран Запада на страны СНГ мы вынуждены активизировать наше взаимодействие, сотрудничество. Мы в этом видим наше спасение и выход из сложной ситуации, в которую нас вынужденно ставят наши партнеры на Западе», – цитирует БелТА Лебедева. 

По его мнению, можно улучшить взаимодействие за счет активизации нашего экономического сотрудничества, гуманитарных связей.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас СНГ в основном является своего рода дискуссионной площадкой, где в том числе обсуждаются серьезные и важные вопросы. По его словам, с главами стран СНГ, не входящих в ЕАЭС или ОДКБ, нужно открыто поговорить об их готовности войти в эти структуры.

«Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике – ЕАЭС, в военно-политической сфере – ОДКБ», – отметил президент.

Ранее командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВС России, заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что существующая Объединенная система противовоздушной обороны стран СНГ будет усилена средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами. 



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