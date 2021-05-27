Нефтесодержащая жидкость разлилась в Коми

Очередной разлив нефтесодержащей жидкости зафиксировали в Республике Коми: под Усинском произошел выброс из скважины, причины и площадь загрязнения уточняются, на месте работают специалисты, сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

В министерстве заявили, что «под Усинском в районе нефтескважины № 447 случился «грифон» – произошел выброс породы и пластовых вод, то есть нефтесодержащей жидкости», передает ТАСС. Уточняется, что скважина принадлежит ООО «Лукойл-Коми».

«Площадь разлива уточняется, на месте работают специалисты. Туда выехали представители в составе межведомственной комиссии», – добавили в пресс-службе. По предварительным данным, нефтесодержащая жидкость попала в ручей.

При этом в Усинске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный еще 11 мая после разлива нефтесодержащей жидкости, обнаруженного в Коми и Ненецком автономном округе (НАО). Причиной тогда стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения в НАО, которое эксплуатирует «Лукойл-Коми».

Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы, площадь загрязненных земель – около 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, из них девять тонн – в Колву. Следственный комитет возбудил уголовное дело о «Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ» (ст. 246 УК). Очистку берегов Колвы ведут более 200 человек.