Полиция подтвердила назначение нового главы ГИБДД Москвы

На должность главы ГИБДД Москвы назначен замначальника ГИБДД РФ Александр Быков, подтвердила пресс-служба столичного ГУ МВД.

«Указом президента РФ на должность начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г. Москве назначен генерал-майор полиции Александр Быков», – сообщается на сайте ведомства.

Начальник столичного главка МВД Олег Баранов представил Быкова руководящему составу. «На всех этапах службы Александр Игоревич проявил себя грамотным, принципиальным руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями и большим практическим опытом», – сообщил Баранов.

Начальник ГУМВД Москвы поздравил нового руководителя с назначениеми вручил ему служебное удостоверение, пожелав дальнейших успехов в работе.

Александр Быков в 1999 году назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска Люберецкого УВД ГУВД Московской области. С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. С 2011 года занимал руководящие должности в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД Министерства внутренних дел.

8 февраля 2019 года назначен на должность замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Напомним, 1 января стало известно, что глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности.