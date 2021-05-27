 

Ученые нашли доказательства пожизненного иммунитета к коронавирусу

27.05.2021, 12:16, Разное
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Известно, нейтрализующие антитела к коронавирусу довольно быстро уменьшаются, что и вызвало опасения исследователей о недолговечности гуморального иммунитета и риске повторного заражения. Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета сосредоточились на изучении плазматических клеток костного мозга, которые могут сохраняться в течение всей жизни и вырабатывать новые антитела к перенесенной инфекции.

В исследовании приняли участие 77 добровольцев, которые перенесли COVID-19, большинство из них — в легкой форме. Каждый из них сдавал образцы крови несколько раз с трехмесячным интервалом. Как и ожидалось, антитела участников быстро уменьшались в первые несколько месяцев после выздоровления, после чего стабилизировались. У некоторых добровольцев антитела обнаруживались даже спустя 11 месяцев после заражения.

Через 7-8 месяцев ученые взяли образцы костного мозга у 18 участников и для сравнения получили биоматериал еще у 11 человек, у которых не было коронавируса. В 15 образцах переболевших пациентов были найдены клетки, которые продуцируют антитела к SARS-CoV-2. Ни у одного из участников контрольной группы их не было. 

«Эти клетки не делятся. Они неподвижны и просто сидят в костном мозге и вырабатывают антитела с тех пор, как организм полностью вывел инфекцию из организма, и будут делать это бесконечно», — пояснили авторы исследования.

Ученые предположили, что у пациентов, которые перенесли коронавирус бессимптомно, также могут вырабатывать плазматические клетки костного мозга, вырабатывающие антитела. Однако неизвестно, насколько этот механизм защищает людей, которые перенесли тяжелый COVID-19, поскольку сильное воспаление может привести к нарушению иммунного ответа. В будущем ученые намерены провести аналогичное исследование с этой группой пациентов.



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