 

Исследователи: Горячая ванна полезна для здоровья, как и утренняя пробежка

27.05.2021, 12:14, Разное
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Зарубежные учёные в ходе нескольких исследований доказали, что горячая ванна не хуже пробежки. Она не только снижает уровень сахара в крови, но и сжигает калории, идентичные получасовой прогулке.
Учёные, представляющие один из ведущих университетов Великобритании (Лафборо), провели эксперимент среди 10 мужчин. В первый день добровольцы приняли горячие расслабляющие ванны, сразу после этих процедур их ждал завтрак, а во второй день вместо купания и еды участникам было предложено покататься на велосипедах.

По результатам исследования было выявлено, что горячие ванны, связанные с «белками теплового шока», лучше физической нагрузки снижают уровень сахара в крови, а это в дальнейшем поможет решить проблему при диабете 2 типа. Вдобавок ко всему, учёные доказали, что длительная горячая ванна увеличивает сжигание калорий на 80 процентов, однако это открытие не является поводом отказа от спорта, поскольку физическая активность помогает сохранить здоровье организма в целом.

Ещё одно исследование, проведённое международными учёными, подтвердило, что сауна и джакузи полезны для здоровья наряду с аэробными упражнениями. Так, являясь своеобразными антидепрессантами, они снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и даже деменции. Тепловые процедуры, в том числе гидромассажные ванны, повышают внутреннюю температуру тела и улучшают кровоток, а это поможет снизить артериальное давление, уменьшить воспаление и стабилизировать концентрацию сахара в крови.

Источник: www.mk.ru



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