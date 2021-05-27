 

Медики: Частицы инфекции SARS-CoV-2 в кишечнике у детей могут вызвать серьёзные осложнения

27.05.2021, 12:14, Разное
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Медики всего мира обеспокоены тем, что частицы инфекции SARS-CoV-2, оставшиеся в кишечнике у детей и подростков после перенесённого ковида, могут стать причиной серьёзного осложнения. Это состояние называют мультисистемным воспалительным синдромом.
Зачастую дети болеют ковидом бессимптомно, являясь переносчиками инфекции SARS-CoV-2. Однако у одного из тысячи педиатрических пациентов может появиться мультисистемная воспалительная реакция (MIS-C) через месяц-полтора после подтверждённого диагноза. Зарубежные исследователи во главе с детским пульмонологом Лаэлем Йонкером выявили, что вирусные частицы, которые остались в кишечнике спустя несколько недель после первоначальной коронавирусной инфекции, перемещаются в кровоток, тем самым вызывая MIS-C.

У ребёнка при мультисистемном воспалительном синдроме появляются сильная усталость, нервозность и лихорадка, болит живот, нередки рвота, диарея и даже сыпь. Все эти симптомы могут привести к обширным повреждениям сердца, сосудов, печени и других жизненно важных органов.

По словам зарубежных учёных, на ранней стадии MIS-C несложно вылечить с помощью иммунодепрессантов-стероидов и внутривенного введения иммуноглобулина. Однако если заболевание пустить на самотёк, то это чревато летальным исходом.

Многопрофильные специалисты объясняют, что у детей с диагнозом MIS-C было обнаружено значительное обострение адаптивных иммунных ответов, которые, как правило, должны защищать организм от коронавируса. Однако сложилась обратная ситуация: разные ткани хозяина были атакованы.

Источник: glas.ru



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