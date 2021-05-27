Сутулость названа причиной снижения остроты зрения

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова назвала постоянную сутулость одной из ключевых причин резкого снижения остроты зрения. Она объяснила, что деформация позвоночного столба отрицательно влияет на кровоснабжение глаз.

Организм человека работает как единое целое. Изменения в нормальной осанке могут сказываться на процессе поступления крови в головной мозг и состоянии здоровья нервных клеток. Следовательно, присутствует взаимосвязь с остротой зрения. Само по себе кровоснабжение глаз зависит от правильной работы позвоночных и сонных артерий.

Обе артерии начинаются в грудной полости, а их часть находится в костном канале. Если они деформируются, то оказывается воздействие на ширину просвета артерии, а кровоснабжение глаз ухудшается.

Гиподинамика человека страдает, если он постоянно находится в одной и той же позе. Его кровь пребывает в состоянии покоя, поэтому в мозг попадает только четверть от необходимого количества. Сутулость в ряде случаев говорит о сколиозе и деформации позвоночника. На фоне это развивается глаукома.

Источник: tvzvezda.ru