 

Голосеевский суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к административной ответственности

27.05.2021, 12:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Производство касалось привлечения Тупицкого к ответственности за правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля), ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса об административных правонарушениях.

Админпротоколы относительно Тупицкого направило в суд в феврале 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции. Они касаются действий судьи в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение Конституционного Суда по электронному декларированию и недекларированию участков в АР Крым.

В марте агентство составило третий протокол в отношении Тупицкого – он отменил заседание суда, на котором должны были рассматривать его проступок.

Контекст:

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения, но не сделал этого. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Мэр Сочи заявил о готовности обеспечить безопасность туристов на 100%

03.08 / Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали

05.04 / В РФ выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

07.11 / El Periódico – Мадуро попросил Китай помочь восстановить экономику Венесуэлы

06.05 / ВТО призвала Россию и Китай увеличить поставки вакцин в другие страны

23.10 / “Помню и люблю”. Сын Ротару в годовщину смерти отца обнародовал совместное фото

01.01 / Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 млн

20.08 / В Белоруссии возбудили дело из-за создания координационного совета оппозиции

21.08 / Стартовали госиспытания плавающего танка «Спрут-СДМ1»

03.02 / Компания Lamborghini готовится к обновлению кроссовера Urus

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика