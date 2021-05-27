 

В Полтаве за $200 тыс. пытались продать должность начальника госинспекции градостротиельства – СБУ

27.05.2021, 12:12, Новости дня
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“Дельцы, среди которых бывшие правоохранители, предлагали кандидату должность руководителя Северо-восточного межрегионального управления Государственной инспекции градостроительства. На самом деле злоумышленники не имели возможности влиять на назначение”, – отметили в релизе.

Правоохранители задержали одного из участников группы во время получении аванса в $20 тыс. Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Фото: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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