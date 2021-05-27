Какие страны и авиакомпании отказались от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Список обновляется

Какие страны пересмотрели авиасообщение с Беларусью

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в своем Twitter заявил, что ЕС должен обсудить новые санкции против официального Минска, в том числе и запрет самолетам единственной государственной авиакомпании Беларуси “Белавиа” садиться в аэропортах стран ЕС.

“Принудительная посадка в Беларуси рейса Ryanair FR4978 недопустима. Завтра Европейский совет должен дать четкое и однозначное сообщение. Романа Протасевича нужно немедленно освободить. Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет посадки самолетов “Белавиа” в аэропортах ЕС”, – написал де Кроо 23 мая, в день инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

Великобритания

24 мая Великобритания потребовала от своих авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси. Об этом сообщил в Twitter министр транспорта страны Грант Шаппс. Он также добавил, что “Белавиа” запрещено летать в Великобританию.

“После принудительного изменения маршрута полета Ryanair вчера в Минске я дал указание потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси в целях безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на полеты для “Белавиа”, – написал министр Шаппс.

На следующий день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти Беларуси незамедлительно отпустить Протасевича. Об этом он написал в Twitter 25 мая. Глава правительства Соединенного Королевства заявил, что действия официального Минска “будут иметь последствия”.

Вместе с 26-летним Романом Протасевичем режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко похитил и его девушку, 23-летнюю россиянку Софию Сапегу, летевшую вместе с оппозиционером на борту самолета Ryanair. Фото: ЕРА

Германия

Вопреки решению лидеров Евросоюза о запрете белорусским авиакомпаниям летать в ЕС, официальный Берлин решил предоставить белорусским оппозиционерам возможность покинуть свою страну на самолете. Именно потому авиасообщение между Германией и Беларусью в ближайшее время закрыто не будет. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило издание Der Spiegel.

Авиаперелеты – пока единственный способ пересечь границу с ЕС со стороны Беларуси, поскольку наземные и железнодорожные пути закрыты из-за пандемии коронавируса, уточняет издание.

Der Spiegel добавляет, что 26 мая в Берлине приземлился регулярный рейс “Белавиа”. Представитель федерального министерства транспорта заявил изданию, что правовой основы для запрета на посадку самолетов из Беларуси у них пока нет. “Работа в этом направлении началась сегодня”, – заявил немецкий чиновник.

Канада

Канада рекомендовала своим авиакомпаниям прекратить полеты над Беларусью. Об этом 25 мая рассказали министр иностранных дел страны Марк Гарно и министр транспорта Омар Альгабра. Их совместное заявление опубликовано на сайте правительства Канады.

“Министерство транспорта Канады выдало сообщение летчикам (NOTAM), в котором советует канадским авиакомпаниям и владельцам зарегистрированных в Канаде самолетов избегать полетов на любой высоте в воздушном пространстве Беларуси из-за серьезных опасений по поводу безопасности гражданской авиации”, – сказано в сообщении.

Министры подчеркнули, что Канада осуждает принудительную остановку самолета Ryanair в Минске и последующее задержание Протасевича. “Это был насильственный захват рейса под ложным предлогом”, – добавили Гарно и Альгабра.

После инцидента с принудительной посадкой самолета и отказом авиакомпаний летать над Беларусью небо над официальным Минском теперь выглядит в большинстве случаев так, как на скриншоте – в нем больше никто не летает. Скриншот: flightradar24.com

Латвия

Латвийская национальная авиакомпания АirBaltic решила пока не летать над территорией Беларуси, заявил 24 мая в эфире радиостанции LR4 министр сообщения республики Талис Линкайтс.

Он отметил, что решение властей Беларуси вынудить приземлиться в Минске самолет Ryanair является неординарной ситуацией, и этот шаг не останется без последствий, в частности экономического плана. Кроме того, встал вопрос о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси, добавил Линкайтс.

Он подчеркнул, что действия Минска противоречат международным конвенциям. По мнению Линкайтса, сама ситуация “в принципе неприемлема, когда страна может решить – нравится или не нравится тот или иной пассажир самолета”.

По словам Линкайтса, официальных решений о прекращении полетов национальной белорусской авиакомпании “Белавиа” в Латвию нет. В то же время он призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в и из Беларуси на сайте международного аэропорта Риги, а также на сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Литва

24 мая литовское правительство запретило все проходящие через территорию Беларуси авиарейсы в Литву и из нее. Запрет вступил в силу на следующий день, 25 мая.

Премьер-министр Ингрида Шимоните уточнила, что решение принято “ради безопасности путешественников” и несмотря на то, что некоторые авиаперевозчики самостоятельно приняли подобные решения.

Ранее МИД Литвы призвал соотечественников покинуть Беларусь и не планировать поездки в эту страну.

Нидерланды

О приостановке полетов объявил национальный авиаперевозчик Нидерландов KLM, написало 24 мая издание NL Times. Решение было принято после заявления премьер-министра страны Марка Рютте, который рекомендовал компании воздержаться от полетов через воздушное пространство Беларуси.

24 мая 2021 года, Варшава, Польша. Акция солидарности с Романом Протасевичем и другими политзаключенными режима Лукашенко. Фото: ЕРА

Польша

26 мая Польша запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Соответствующее решение принял Совет министров страны, сообщил в Twitter представитель совета Петр Мюллер.

Он уточнил, что такой запрет является частью санкций Европейского совета против Беларуси.

“Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси. Это является частью реализации санкций, о которых в ходе Европейского совета просил премьер-министр [Польши Матеуш] Моравецкий”, – написал Мюллер.

С призывом запретить пролет через Белоруссию выступил МИД Польши.

Украина

Запрет на авиасообщение с Беларусью начал действовать в Украине с полуночи 26 мая. Такое решение принял Кабинет Министров страны.

“Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь”, – проинформировал в Facebook премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В Госпогранслужбе заявили интернет-изданию “ГОРДОН”, что за неделю до полного запрета авиасообщения в аэропортах Украины было оформлено на въезд и выезд из Беларуси 6 тыс. граждан, из них 2,3 тыс. – украинцы.

“Всего с 17-го по 24 мая между аэропортами Беларуси и Украины было около 80 рейсов”, – уточнил спикер ведомства Андрей Демченко.

В ответ министерство иностранных дел Беларуси направило Украине ноту протеста. Об этом говорится в опубликованном 25 мая заявлении на официальном сайте ведомства. МИД Беларуси считает, что “возмутительное решение” Украины об организации “авиационной блокады” направлено на нанесение экономического ущерба Беларуси. Кроме того, “Белавиа” отменила все рейсы в Украину до конца августа и пообещала вернут деньги за билеты.

23 мая 2021 года, Киев. Проживающие в Украине белорусы вышли на акцию солидарности в поддержку соотечественников, арестованных режимом Лукашенко. “Прекратите игнорировать терроризм” – написан призыв к западному миру на плакате одного из участников акции. Фото: ЕРА

Франция

Франция рекомендовала своим авиаперевозчикам больше не летать над воздушным пространством Беларуси. Также были приостановлено разрешение на полеты госкомпании “Белавиа”. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр – делегат по делам транспорта при министерстве экологии Франции Жан-Батист Джеббари.

Швеция

Прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси порекомендовало национальным авиаперевозчикам и Управление транспорта Швеции. Об этом говорилось в опубликованном 24 мая заявлении ведомства.

“Это рекомендация действительна до тех пор, пока ситуация стабилизируются. Мы внимательно следим за происходящим”, – подчеркнул руководитель одного из подразделений Управления транспорта Саймон Послюк.

“Белавиа” уже отменила все рейсы в Швецию. “В связи с аннулированием разрешения на полеты “Белавиа” со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая по 30 октября 2021 года”, – сообщила пресс-служба белорусской авиакомпании.

Какие авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Беларуси

До инцидента с Ryanair над Беларусью в среднем ежесуточно пролетали около 400 рейсов, сообщает “Голос Америки”. Из них примерно 300 рейсов – беспересадочные перелеты.

Беларусь получала от $300 до 940 за каждый рейс.

На данный момент отказались от полетов над этой территорией:

французская авиакомпания AirFrance,

британская British Airlines,

немецкая Lufthansa,

литовская АviaSolutions,

литовская KlasJet,

латвийская АirBaltic,

нидерландская KLM,

скандинавская SAS,

венгерская Wizz Air,

австрийская Austrian Airlines,

финская Finnair,

польская LOT,

сингапурская Singapore Airlines,

испанская Iberia,

японская All Nippon Airways,

казахстанская AirAstana.

Национальная авакомпания Беларуси “Белавиа” сократила на 50% число своих сотрудников из-за введенных странами ЕС ограничений.

Инфографика: The Insider Russia / Facebook

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