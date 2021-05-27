Отжимания, подтягивания, пресс и кардио. Гордон показал свою тренировку в зале. Видео

Гордон начал тренировку с разминки, отработав удары на манекене для бокса, а затем приступил к подтягиваниям и отжиманиям.

“Нет ничего лучше во время тренировки, чем упражнения с собственным весом. Сначала это подтягивания: трижды по 12, затем отжимания на брусьях снова трижды по 12”, – заявил Гордон.

Во время выполнения этих упражнений журналист шумно выдыхал воздух.

“Прикол с подтягиваниями рассмешил. При этом появилось желание поднять жопу с дивана и самому позаниматься, благо дома есть и турник и брусья. Спасибо!”, – отреагировали на ролики зрители.

После серии этих упражнений Гордон перешел на тренажеры, дав нагрузку на руки, затем приступил к выполнению упражнений на пресс – он сделал три подхода по 12 раз. Следующий цикл упражнений был направлен на работу мышц ног.

“Мы делаем жим ногами. Сначала восемь раз, потом 10, потом 12”, – отметил Гордон.

Силовые нагрузки он сменил работой на кардиотренажере в течение 15 минут. Гордон отметил, что тренировка состоялась перед записью интервью.

“Подготовка к интервью с мэром Киева, [чемпионом мира по боксу Виталием Кличко]”, – предположили в комментариях фолловеры.

“Главный индикатор качественной жизни – когда взрослый мужчина или женщина уделяют время занятию спортом”, – прокомментировали ролик подписчики.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:

Дмитрий Гордон ведет спортивный образ жизни. Он часто делится на своей странице в Instagram снимками и видео, на которых запечатлен во время тренировок в зале.

Кроме этого, Гордон играет в футбол.

—