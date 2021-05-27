Курс биткоина обвалился ниже $40 тыс.
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Накануне стоимость биткоина повышалась до $40 451.
Однако уже в начале суток 27 мая курс биткоина составлял $38,8 тыс.
Позже криптовалюта немного подорожала. По состоянию на 12.30 стоимость одного биткоина достигла $39 229.
Фото: coindesk.com
Контекст:
Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск одним постом в Twitter спровоцировал падение стоимости биткоина.
16 мая пользователь Mr. Whale написал, что владельцы биткоинов в следующем квартале могут разочароваться, узнав о продаже компанией Tesla биткоин-активов. Маск прокомментировал этот твит словом “действительно”. После этого твита биткоин упал на 10% за выходные, достигнув нового трехмесячного минимума.
Предыдущий обвал курса биткоина Маск спровоцировал 13 мая, когда заявил, что Tesla не будет продавать свои электромобили за криптовалюту. Тогда криптовалюта обвалилась на 10%.
Tesla вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс.
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