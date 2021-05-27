Скандалы: Докатились

В Петербурге завели первое уголовное дело против сервиса аренды электросамокатов

13 мая в одну из петербургских больниц с открытой черепно-мозговой травмой попал солист Мариинского театра Давид Залеев. Ему сделали операцию и ввели в медикаментозную кому. На следующую ночь медики оказывали помощь Валерию Айрапетяну, писателю — у него диагностировали перелом трех ребер. В обоих случаях виной аварий стали электросамокаты.

С начала весны новый для Петербурга вид сервиса переживает настоящий бум. Благодаря мобильным платформам и приложениям электросамокаты можно взять напрокат в любой точке города. С одной стороны, это удобно и экономит время на передвижение по городу. С другой — часто их арендуют подростки, люди, не имеющие ни малейшего представления о ПДД, и пьяные.

17 мая глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, находившийся с рабочим визитом в Петербурге, затронул тему самокатчиков на совещании с руководителями управлений. А 26 мая региональный СК сообщил о возбуждении в отношении руководителей компании, сдающей в аренду электросамокаты, уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности.

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Как видно на кадрах видеонаблюдения, артист Залеев получил травму во время прогулки по городу на самокате. Солист Мариинки не смог сманеврировать между пешеходами — оказавшись между ними, он проехал вплотную и упал на землю. Чуть позже стало известно, что Залеев был в состоянии сильного алкогольного опьянения (в его крови обнаружено 2,7 промилле алкоголя).

В случае с Валерием Айрапетяном электросамокат стал косвенной причиной травмы. Несколько молодых людей в ночь с 13 на 14 мая рассекали по Невскому проспекту, сбивая прохожих. В конце концов они натолкнулись на Айрапетяна, который им что-то высказал, и завязалась драка. Двоих удалось идентифицировать и задержать. Ими оказались студенты Максим Путов и Сурадж Мамедли.

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Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга: «…Путов, Мамедли и неустановленные лица, действуя во исполнение своего преступного умысла, находясь на тротуаре у д. 56 по Невскому пр., около 01 часа 54 минут 14.05.2021, двигаясь на электросамокате на значительной скорости, не справившись с управлением, совершили столкновение с А. После чего, действуя умышленно, желая противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним и лично к А., грубо нарушили общественный порядок, совершили нападение на А. […] Затем [на самокатах] указанные лица скрылись с места преступления».

Путову и Мамедли предъявленообвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, до 7 лет лишения свободы). 18 мая Куйбышевский суд Петербурга отправил обоих задержанных под арест до 15 июля 2021 года.

В тот же день, 18 мая, в Смольном сообщили, что комитет по транспорту создает рабочую группу по вопросам разработки регламента взаимодействия с операторами сервисов краткосрочной аренды средств индивидуальной мобильности на территории Санкт-Петербурга.

«Эта очередная говорильня ни к чему не приведет, — считает Алексей К. (фамилия есть в редакции), сотрудник автоинспекции с 23-летним стажем. — По уму необходимо, чтобы электросамокаты передвигались по велодорожкам, но в Питере их мало. Так что так и будут гонять по тротуарам и сбивать прохожих.

Проконтролировать, чтобы самокаты не брали пьяные или дети, невозможно. Но убрать электросамокаты с улиц тоже не вариант».

Жалуются на самокатчиков и водители. Нередко, чтобы избежать столкновения с людьми, они внезапно выскакивают на проезжую часть, создавая аварийную ситуацию. Причем самокатчики, как отмечают водители, не придерживаются вообще никаких правил.

«В первую очередь надо определить, кем является водитель электросамоката с точки зрения ПДД: пешеход он или водитель, — продолжает Алексей. — Некоторые самокаты развивают скорость до 60 км/ч. И как их считать пешеходами? Самое логичное решение — продавать мощные электросамокаты только тем, у кого есть водительские права категории «М» или «А». Тогда это будут субъекты реагирования для ГИБДД. Ну а менее мощные самокаты, которые ездят по тротуарам, — тут уже дело патрульно-постовой службы полиции отлавливать неадекватных.

В настоящее время в Петербурге действует девять компаний, предоставляющих 10 тысяч электросамокатов в прокат по мобильным приложениям. Их количество продолжает расти.

Максим Леонов