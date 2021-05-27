 

Россиянам хотят предоставить новый налоговый вычет

27.05.2021, 11:52, Разное
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По данным пресс-службы правительства РФ, в кабмине уже подготовлен законопроект, который установит особый механизм вычета ряда государственных налогов. Речь, в частности, идет о налоге на прибыль организаций и на имущество организаций, а также транспортном и земельном налоге, которые уплачиваются участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Документ обсудят 27 мая на заседании правительства. После необходимых правок и уточнений он в качестве законопроекта поступит в Государственную Думу. В случае принятия закон создаст возможность возместить денежные средства, израсходованные при реализации инвестиционного проекта.

Ранее мы сообщали, что в России хотят изменить систему налогообложения, повысив НДФЛ для состоятельных граждан.

Напомним, это уже не первая инициатива, направленная на упрощение налогообложения. С 21 мая режим вычета распространяется на НДФЛ граждан, понесших расходы по индивидуальным инвестиционным счетам или купивших жилье и землю.



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