Мнение: Почему Газпром кладет на население?

Газпром решил построить в Санкт-Петербурге 703-метровое нечто. Утверждается, что это будет небоскреб. Хотя это нечто куда больше выглядит символом того самого, что Газпром кладет (или ложит?) и на народонаселение России, и на Россию – хреном.

Вот яркий пример хренокладения на интересы россиян.

Дочка Газпрома разослала владельцам частных заправок уведомление об увеличении оптовых цен на бензин и дизтопливо.

За тонну 95-го бензина дочка Газпрома требует 62100 рублей. В переводе на литры – 46 рублей 58 копеек за литр.

За тонну дизтопливо дочка Газпрома требует 54400 рублей. В переводе на литры – 46 рублей 77 копеек.

При этом цены на заправках Ямала сегодня такие:

А-95 – 43 рубля 25 копеек, то есть более чем на три рубля дешевле оптовой цены, установленной дочкой Газпрома.

Дизтопливо на заправках продается за 46 рублей 35 копеек. Это на 42 копейки дешевле оптовой цены.

Как такое возможно? Как оптовая цена может быть выше розничной?

Очевидно, что на частных заправках стоимость бензина и дизтоплива должна вырасти и стоить хотя бы на 7-10% дороже оптовой. А это в свою очередь приведет к росту цен на все, что перевозится автомобильным транспортом. И очевидно, что народонаселению это очень не понравится. Следовательно ФАС, налоговая, МЧС, санврачи и прочие служивые начнут нагибать владельцев частных заправок , что бы те не повышали розничные цены хотя бы до сентября, до выборов депутатов Госдумы…

Хотя можно было бы поставить на место тот же Газпром. Чтобы он не борзел и не клал свой небоскреб на народонаселение… Только, похоже, одернуть Газпром некому.

Справедливости ради на до сказать, что оптовые цены на бензин повышает не только Газпром, но и другие производители. И оптовые цены стали дороже розничных не только на Ямале. Такая же картина еще в нескольких регионах России. Куда катимся?

—