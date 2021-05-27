Александр Овечкин и Настасия Шубская поздравили сына с первым днем рождения

Ровно год назад, 27 мая 2020-го, в семье хоккеиста Александра Овечкина и модели Настасии Шубской родился второй ребенок. В одной американской клинике супруга спортсмена родила мальчика, которого родители назвали Ильей. В этот же день счастливый папа малыша поделился этой личной и очень радостной новостью с фанатами, опубликовав фото из родильной палаты в Instagram:

Спасибо тебе, моя любимая Настасия, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый!! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик! – написал Александр в соцсети. А Настасия сообщила подписчикам данные новорожденного:

55 см, 3800 г! Мы самые счастливые, – поделилась Настасия в Instagram. Первое время, как и многие звездные родители, Александр и Настасия скрывали лицо младшего ребенка от общественности. Но в канун католического рождества, 24 декабря 2020 года, супруги поделились с подписчиками фото маленького в трехмесячном возрасте.

Сегодня Илье Александровичу Овечкину исполнился год. И знаменитые родители не смогли не отметить этот день на страничках своих социальных сетей. Мама малыша, дочь знаменитой актрисы Веры Глаголевой, Настасия Шубская опубликовала в Instagram портреты именинника, сделанные профессиональным фотографом.

С Днем Рождения, любимый сыночек, – подписала фотографии Шубская. Илья Овечкин

Напомним, что Александр и Настасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.

Как бы громко и пафосно это ни звучало, но рождение ребенкадействительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена – и ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду,- признавалась Настя в интервью HELLO! в августе 2019 года. Александр Овечкин, Настасия Шубская с сыном Ильей в трехмесячном возрастеО том, что они ожидают рождения второго ребенка, стало известно в феврале 2020-го, а вскоре после этого Александр и Настасия признались, что ждут мальчика. Об этом молодые родители сообщили во время проведения праздничной вечеринки baby-shower. Это семейное торжество они стилизовали в черно-белых тонах: праздничный торт, “одетый” в классический смокинг, имбирные печенья в похожих “костюмчиках”, черно-белая гамма украшений и большая яркая растяжка “Добро пожаловать, маленький джентльмен!” — все вокруг говорило о том, что вскоре у первенца Александра и Настасии, полуторагодовалого Сергея, появится младший брат. Спустя несколько месяцев так оно и случилось.